SBT voltará a apresentar programa das maletas, ‘Topa ou Não Topa’

O SBT comprou nesta quarta-feira os direitos para produzir o programa Topa ou Não Topa novamente no Brasil. Baseado no formato Deal or No Deal, o programa foi produzido na emissora de Silvio Santos entre 2007 e 2011. De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, o novo apresentador e a data de estreia já foram definidos, mas as informações ainda não serão divulgadas para o público, por questões estratégicas.

No Brasil, o Topa ou Não Topa foi apresentado pelo Silvio Santos e depois por Roberto Justus. Os direitos do programa foram comprados da Endemol Shine Brasil, do grupo responsável por outros formatos como Big Brother e Masterchef. No jogo Topa ou Não Topa, o convidado tem que escolher apenas uma entre 26 maletas. Em cada uma delas, há um valor diferente. O convidado pode ganhar até 1 milhão de reais com a brincadeira.