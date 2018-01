Temer vai a programas do SBT defender reforma da Previdência

O presidente Michel Temer (PMDB) vai ao SBT no dia 18 de janeiro gravar participações nos programas Silvio Santos e do Ratinho para defender a reforma da Previdência. Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Temer se encontrou com o dono da emissora, em São Paulo, neste domingo (8), quando acertaram a data.

“Eu não entendo o que vai ser votado. Quero que você vá lá e me explique. Se eu entender, o povo entende”, disse o apresentador no encontro. A visita de Temer ao SBT estava marcada desde dezembro, mas os problemas de saúde do presidente adiaram a participação nos programas da emissora.