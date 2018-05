Samal Yeslyamova vence prêmio de melhor atriz em Cannes

A cazaque Samal Yeslyamova ganhou neste sábado o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes pela atuação no filme Ayka, dirigido por Sergey Dvortsevoy. O longa é um drama sobre as dificuldades de uma nova mãe, desempregada, e seu filho, nas ruas de Moscou. A atriz de 33 anos também estrelou Tulpan, o aclamado filme de estréia de Dvortsevoy.

O prêmio de melhor ator do festival foi para Marcello Fonte, por sua perfomance em Dogman, do italiano Matteo Garrone. Este ano, o júri do Festival de Cinema de Cannes, presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, foi majoritariamente feminino, com cinco mulheres e quatro homens.

(Com EFE)