Ryan Reynolds será Pikachu em filme do universo ‘Pokémon’

O ator Ryan Reynolds, conhecido por interpretar o Deadpool nos filmes da Marvel, será o protagonista da nova produção no universo de Pokémon. O longa, intitulado de Detective Pikachu, será baseado no jogo de videogame de mesmo nome e misturará animações com live-action, quando há atores reais.

De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, Reynolds dublará Pikachu e será feita uma captura de performance dos movimentos do ator para a composição do personagem. Justice Smith, que estará no novo filme da franquia Jurassic World, e Kathryn Newton, da série Big Little Lies, também integram o elenco da produção.

Na trama, o pai do personagem de Smith some misteriosamente e o detetive Pikachu o ajudará na investigação. Kathryn Newton interpretará uma jornalista, que também contribuirá com a dupla. Alex Hirsch (Gravity Falls) e Nicole Perlman (Guardiões da Galáxia) assinam o roteiro. As datas para o início da filmagem ainda não foram divulgadas.