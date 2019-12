Mais de sete meses antes de estrear nos cinemas, Free Guy: Assumindo o Controle faz sucesso entre o público da Comic Con Experience 2019. Cenários de uma das ativações do estande da Disney, o longa foi tema de um dos painéis do estúdio, na tarde deste sábado, 7, que contou com a presença dos atores Ryan Reynolds, Joe Keery (Stranger Things) e do diretor Shawn Levy.

“Queríamos fazer algo como um De Volta Para o Futuro para a geração atual”, disse Reynolds em conversa com o público. No longa, o ator interpreta Guy, o caixa de uma agência bancária que é roubada 27 vezes por dia. Aos poucos, ele toma ciência de que, na verdade, ele é um personagem coadjuvante de um video game. Quanto mais ciente de sua condição, mais poderes o personagem desbloqueia. O filme alterna entre a vida real e a realidade do jogo, que conta com a participação de gamers famosos. “Free Guy é uma história original, não é baseado em quadrinhos, livros ou qualquer outro material — algo raro hoje em dia”, se orgulha o diretor Shawn Levy.

Segundo Reynolds, Guy, o protagonista da trama, foi o personagem que mais gostou de interpretar no cinema. “Ele é um cara inocente em um mundo extremamente cínico. Algo como o Virgem de 40 anos, com um quê de super-herói”, diz o ator. Joe Keery também arrancou gritos (e suspiros) do público. Famoso por viver Steve Harrington em Stranger Things, o ator vive, em Free Guy, o programador do jogo em que se passa a maior parte da trama.

Free Guy: Assumindo o Controle estreia nos cinemas brasileiros em 09 de julho de 2020. Confira, abaixo, o trailer do longa, lançado neste sábado durante a CCXP 2019.