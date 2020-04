Por que músico dos Rolling Stones tocou bateria imaginária?

Há quase 60 anos juntos, os Rolling Stones já fizeram de tudo. Ou melhor, quase tudo. Neste sábado, 18, os quatro integrantes se reuniram virtualmente para tocar You Can’t Always Get What You Want e a falta de uma bateria não foi empecilho para que o lendário Charlie Watts participasse ao lado de seus parceiros do festival One World: Together At Home.

O evento, organizado pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e curadoria de Lady Gaga, reuniu um time de peso da música e do entretenimento que se apresentou com o objetivo de homenagear os profissionais da saúde e reforçar as medidas de distanciamento social na precaução do Covid-19.

Com cada um dos integrantes (Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts) diretamente de suas respectivas casas, cumprindo o isolamento social defendido pela OMS, o ponto máximo do show foi o momento em que Watts tocou uma bateria imaginária. Apenas com um par de baquetas e um fone de ouvido, ele acompanhou a banda tocando em cases de instrumentos musicais e no próprio sofá.

Com a tela dividida em quatro partes, Watts improvisou a apresentação usando o sofá com chimbal e caixas de instrumentos como bumbos. Os pratos imaginários ficaram de seu lado esquerdo. O resultado foi hilário.

O som da bateria provavelmente já estava previamente gravado e a septuagenária banda deu um jeito de participar mesmo sem todos os instrumentos. Por conta da pandemia de Covid-19, essa pode ser a única apresentação da banda até o final do ano, que teve que adiar sua nova turnê nos Estados Unidos, que deveria começar no dia 8 de maio.

A bem-humorada performance gerou uma onda de comentários e especulações no Twitter. Confira alguns:

Tamra Phelps disse que Watts “está tocando o que parecem ser malas e uma poltrona. Charlie Watts não precisa de bateria!”

“Falando sobre a parte técnica, uma coisa é conseguir sincronizar vozes e guitarras. Colocar bateria? Esqueça. Tecnologicamente impossível”, pondera Smithwich Midleton.

“Como é essa história do Charlie Watts não ter uma bateria em casa?”, brincou Liebish Sama.

“Amei que os Rolling Stones deixaram o Charlie participar, mas alguém devia tê-lo avisado”, brincou Rob Janicke.

I love that the #RollingStones let Charlie participate, but someone should’ve told him! Still WAY better than Trump’s press briefings, totally agree! #charliewatts https://t.co/3aBnSDVzJr — Rob Janicke (@RobJanicke) April 19, 2020

O fato de Charlie Watts ter usado o braço de uma poltrona como bateria não passou despercebido para Paul Kelly. “Acho que o Charlie Watts deveria lançar uma linha de móveis que, de alguma forma, nos permita usá-los como bateria”, tuitou.

I think Charlie Watts should come out with a furniture line that somehow allow you to play drums on them. #allrightwatts #charliewatts #rollingstones @officialKeef https://t.co/YEZx5K61WI — Paul Kelly (@pau1ke11y) April 19, 2020

Cris Puertas fez um trocadilho com o nome da música dos Stones e a falta de bateria de Watts. “#YouCantAlwaysGetDrums”, disse.