Acompanhe os melhores momentos do festival ‘One World: Together At Home’

No ar desde às 15h e com previsão de virar a madrugada, está sendo transmitido neste sábado, 18, ao vivo pelo YouTube, o evento One World: Together At Home, com a presença de centenas de artistas internacionais e curadoria de Lady Gaga.

O festival tem como objetivo alertar sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo Covid-19, como medidas de distanciamento social e lavar as mãos, além de homenagear os profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento às vítimas.

O evento foi aberto com pré-show de artistas como Andra Day, The Killers, Jennifer Hudson, Niall Horan, Adam Lambert, Rita Ora, Jack Johnson, Sheryl Crown, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Kesha, Luis Fonsi, entre outros.

A partir das 21h entraram em cena os artistas principais. A abertura ficou por conta de Lady Gaga, seguido por Stevie Wonder, que homenageou o cantor Bill Withers, morto recentemente, tocando Lean on Me, música que se tornou uma espécie de hino da resistência ao coronavírus.

Paul McCartney entrou na sequência e falou sobre a sua mãe Mary, que era enfermeira e parteira depois da Segunda Guerra Mundial. O cantor disse entender os desafios dos profissionais da saúde enquanto exibia fotos de médicos ao redor do mundo. “Nós amamos vocês”, disse. Sozinho na sala de casa, o ex-beatle cantou e tocou ao piana Lady Madonna.

Pré show

Anitta, a única brasileira a atuar do festival, fez uma participação modesta no evento logo no início do evento. Falando em inglês, ela apresentou o artista latino Juanes. Sobre a participação, Anitta disse em suas redes que foi convidada para cantar, mas achou que os artistas internacionais fariam “super produções” e ela não teria condição de acompanhar.

Além dos cantores, também participaram artistas como Sarah Jessica Parker, Danai Gurira, Lewis Hamilton, David Beckham, Matthew McConaughey e Heidi Klum. Cada um deles deixou um recado sobre a importância do distanciamento social. “Obrigada a todos os profissionais de saúde que estão salvando as pessoas pelo mundo”, disse Danai Gurira. De uma forma geral, a transmissão evitou criar um clima de baixo astral exibindo mensagens positivas e bem humoradas. Jack Black, por exemplo, fez piada ao improvisar exercícios caseiros para “achatar a curva” (do abdômen).

Por serem apresentações caseiras e espontâneas, os fãs se depararam com cenas inusitadas, como a cama desarrumada de Charlie Puth e uma improvável coleção de bonés de Matthew McConaughey.

Cada apresentação foi entremeada com depoimentos de médicos, relatos de pessoas que se curaram, dicas para evitar a contaminação e vídeos inspiradores de ações ao redor do mundo para mitigar os efeitos do isolamento social.

Assista ao show: