Morre Bill Withers, compositor de ‘Lean on Me’ e ‘Ain’t No Sunshine’

Bill Withers, aclamado nome da música americana, morreu aos 81 anos de complicações causadas por problemas cardíacos. O cantor e compositor assinou hits como Lean on Me, Ain’t No Sunshine e Lovely Day, até se aposentar na década de 1980 e deixar os holofotes.

Com forte influência da música cristã americana e do soul, Withers fez sucesso especialmente nos anos 1970, quando alcançou as paradas mundiais com a inigualável Lean on Me, uma ode à amizade, usada até pelos ex-presidentes americanos Barack Obama e Bill Clinton em suas respectivas posses.

A família do cantor divulgou a notícia em um comunicado oficial: “Estamos devastados pela perda do nosso amado e dedicado marido e pai. Um homem solitário com um coração guiado pelo desejo de conectar o mundo com sua música e poesia, que falou com as pessoas com honestidade, criando laços entre elas. Com uma vida privada, ele viveu próximo da família e amigos, enquanto sua música pertence ao mundo. Neste tempo de dificuldades, esperamos que sua música sirva de conforto e entretenimento para os fãs, enquanto eles cuidam de seus familiares.”

Celebridades como Lin-Manuel Miranda, Jennifer Hudson e Chance the Rapper usaram as redes sociais para prestar homenagem ao músico. “Realmente ele foi um dos melhores”, escreveu Chance.

Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump, também fez um tributo ao músico no Twitter. “Não existe um momento mais apropriado do que este para refletir sobre suas palavras, enquanto buscamos apoio uns nos outros.”