Anitta lamenta participação relâmpago em ‘One World: Together At Home’

A cantora Anitta fez uma participação insossa no festival One World: Together At Home. Sem cantar, seu papel se resumiu a apresentar, em inglês, o artista latino Juanes. Anitta foi a única artista brasileira a participar do festival.

O evento, que está sendo transmitindo ao vivo desde às 15h deste sábado, 18, contará com shows de mais de 100 artistas internacionais. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de ficar em casa no combate ao Covid-19. Com curadoria de Lady Gaga, cada artista está apresentando poucas músicas e deixando um recado sobre a prevenção ao coronavírus. Até o final da transmissão, estão previstas as apresentações de artistas como Paul McCartney, Rolling Stones, Taylor Swift, Eddie Vedder e muitos outros.

Enquanto o festival One Word: Together At Home estava sendo transmitido ao vivo, Anitta concorreu em audiência com o próprio evento, já que ela estava fazendo uma live em seu canal no Instagram para cerca de 15 mil pessoas. No vídeo, ela experimentava drinques preparados por diferentes especialistas, usando uma bebida alcoólica que patrocina a artista, que interagiam com ela online.

Durante a live, a cantora lamentou ter feito uma participação modesta no festival. Ela disse que foi convidada para cantar, mas achou que os artistas internacionais fariam uma “super produção”. Com as medidas de distanciamento social, ela argumentou que não conseguiria cantar, limitando-se a apenas a apresentar o show de Juanes.

Continua após a publicidade

No Twitter, os fãs lamentaram a participação relâmpago da cantora.

ANITTAAAA QUERÍAMOS VOCÊ CANTANDO MAS SÓ DE TE VER ALI JA ESTAMOS FELIZES @Anitta #TogetherAtHome. pic.twitter.com/dFw3sZE7RZ — Luquittas (@TALK_RIRI) April 18, 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

a participação da anitta na livepic.twitter.com/GawZk46n6L — mulher file fazendo quadradinho deitada (@luscatic) April 18, 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Se a Anitta fizesse um show assim eu tava feliz agora#TogetherAtHome

pic.twitter.com/b2e6AqqSK5 — fer (@fernittox) April 18, 2020 Continua após a publicidade

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Indignada que o Brasil só é representando pela Anitta, amo ela, mas poxa ela nem sequer aceitou, tem tanto cantor bom no nosso Brasil brasileiro…#TogetherAtHome pic.twitter.com/vgDRCVjjtV — clara 🦋 (@claraworlds19) April 18, 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

#TogetherAtHome Anitta: Aí eu não cantei pq achei que precisava de uma super produção *Charlie Putinho cantando com a cama bagunçada feat uma pilha de roupa* pic.twitter.com/ehk9YQp70G — celo💙 (@sweettalkmyhear) April 18, 2020 Continua após a publicidade

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Já foram Anitta,Becky,Natti e nenhuma delas cantaram. Se o Maluma e/ou o J balvin não cantarem eu vou fazer isso aqui com a minha tv: #TogetherAtHome

pic.twitter.com/WbWvgtUguE — ૨αмσм🎭 (@Ramom543) April 18, 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

Continua após a publicidade