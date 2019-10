Rock in Rio escolheu looks que refletem todas as referências do pop e do funk, assim como as atrações musicais esperadas nos palcos. Em dia de Pink e Anitta na programação, a plateia doescolheu looks que refletem todas as referências do pop e do funk, assim como as atrações musicais esperadas nos palcos.

A inspiração principal, no entanto, fica clara já no portão de entrada. É a funkeira carioca Anitta. Peça típicas do figurino da cantora, como o sutiã de fora, os casacos brilhantes, as blusas transparentes e a maquiagem multicolorida, foram ostensivamente copiados por quem circulava pelos gramados da Cidade do Rock.

A dupla Bruna Antero, 32, e Jod Gonçalvez, 31, levou cerca de um mês para montar o look para o dia de funk e pop do festival. Feito num atêlie em São Paulo, o modelito era todo de paetês. E nem mesmo com os termômetros marcando 32 graus, elas abriram mão dos kimonos – obviamente transparentes. “Queria algo que pudesse combinar brilho e conforto”, disse Bruna.

A advogada Aline Borges, 34, reutilizou os adereços do carnaval para vir assistir a cantora americana Pink, grande nome do dia. Contou com a ajuda da filha de 17 anos para saber o que estava “bombando” no mundo da moda.

“Quem fez meu cabelo com as tranças boxeadoras foi a minha filha e foi a melhor coisa para aguentar esse calor”, falou a VEJA.

Se antes o sutiã ficava escondido, hoje é a estrela principal do visual. Tendência entre as adolescentes, a lingerie é uma alternativa para aguentar o dia mais quente do evento até agora. A estudante Letícia Mansur, fã do dj sueco Alesso, exibia um sutiã de paetês holográfico. “Saí sem medo somente de sutiã, não sofri nenhum tipo de assédio”, contou.

Estudante Letícia Mansur, fã do dj sueco Alesso, exibia um sutiã de paetês holográfico Estudante Letícia Mansur, fã do dj sueco Alesso, exibia um sutiã de paetês holográfico

Teve até quem fizesse adaptações no look na última hora. Raissa Salomon chegou ao evento de blusa, mas o sol escaldante a fez exibir sem culpa o sutiã de renda preto. “Já vim com uma lingerie bonita pensando que uma hora poderia sim tirar a camisa”, disse. Se depender do público, Anitta será só mais uma poderosa do Rock in Rio.