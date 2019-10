Usando chapéus, saias longas e óculos de sol, um grupo de mulheres tenta se proteger do calor escaldante no Rock in Rio . Os homens, de camisa e calça social seguram placas, encartes e livros que ensinam o passo a passo para formar uma família abençoada.

Por mais inusitada que possa parecer, a cena descrita acima pode ser vista nos portões que dão acesso à Cidade do Rio neste sábado (5), sexto dia de Rock in Rio, que tem entre os destaques o show da cantora Anitta.

Organizados em turnos, cerca de cem membros da Congregação Testemunha de Jeová bate ponto na entrada do festival desde o primeiro dia de shows, que começaram em 27 de setembro.

Os voluntários vêm de diferentes pontos do estado, chegam até o festival de transporte público e debateram previamente os temas que deveriam ser abordados no evento. “Como o público é majoritamente jovem, deveríamos trazer livros sobre o segredo da família e outro com as principais perguntas sobre a religião”, disse o líder do grupo Waldeck Prado, de 54 anos.

Eles começam a chegar na Cidade do Rock às 8h e fazem três turnos de três horas até as 18h. Todos os religiosos receberam orientações de como deveriam abordar o público. “Em eventos de músicas, normalmente nos deparamos com muitas pessoas bêbadas, por isso orientamos os membros da igreja a não responderem as agressões e ofensas”, contou Prado, que é militar reformado.

Segundo Prado, o grupo tem conseguido atrair a atenção dos frequentadores do Rock In Rio. Desde o início do festival, cerca de 350 pessoas já pararam para ouvir “a palavra de Deus”. “Assim como nós, as pessoas estão aqui para fazer o que gostam. Mas, uma vez que ela aceite se tornar um testemunha de Jeová, deve abandonar alguns hábitos. A pessoa que é homossexual, por exemplo, precisa abandonar essa prática e seguir os mandamentos da Bíblia”, esclarece Prado.

E tem mais: uma vez dentro da congregação, os fieis são orientados a não frequentar mais festivais de música, incluindo o Rock in Rio.