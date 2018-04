Retiro dos Artistas lucra R$ 70 mil com leilão de objetos de Renato Russo

O leilão de objetos pessoais de Renato Russo já rendeu 70.000 reais ao Retiro dos Artistas. No último sábado, a casa de repouso colocou a venda mais de 200 itens do cantor, entre roupas, móveis, LPs, livros e itens de decoração, doados pelo seu filho, Giuliano Manfredini. Na ocasião, foi arrecadado cerca de 60.000 reais. A VEJA, a assessoria de imprensa da instituição explicou que os objetos que não foram arrematados no evento permanecem disponíveis para compra em um bazar permanente do retiro, e já renderam mais 10.000 reais.

O leilão desagradou a família de Renato Russo. Carmem Teresa Manfredini, irmã do vocalista do Legião Urbana, publicou uma carta aberta relatando que a família recebeu com tristeza a notícia da doação dos bens do cantor, e alegou que o sobrinho cortou relações com a família há cerca de dois anos. Segundo ela, Giuliano chegou a trocar as fechaduras da porta do apartamento que pertencia a Renato e abrigava seus pertences. Diante do relato, Dinho Ouro-Preto, vocalista da banda Capital Inicial e amigo pessoal da família do cantor, chegou a se oferecer para comprar todos os itens a venda e retorná-los a mãe de Renato.

Em resposta, a administradora do Retiro dos Artistas, Cida Cabral, explicou a VEJA que o herdeiro do cantor procurou a instituição em novembro para oferecer pertences do pai. “Na época, ele contou ser um admirador do trabalho que fazemos para a classe artística”, contou ela, que se disse surpresa com as discussões entre a família do cantor. “Todo o legado artístico e intelectual está preservado no acervo do MIS”, defende.

O Retiro dos Artistas abriga hoje cerca de 50 idosas em situação vulnerável na capital fluminense, e vive de doações e trabalho voluntário.