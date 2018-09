Onde encontrar as melhores carnes de Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: A melhor carne de Belo Horizonte é a da La Macelleria

La Victoria

No amplo salão, repleto de móveis rústicos, são servidos pratos como a picanha de cordeiro grelhada na brasa com geleia de pimenta e risoto trufado (R$ 91,00). Ao optar pelo bife de filé-mignon (R$ 81,00) ou de chorizo (R$ 79,00), o cliente pode ter como acompanhamento o risoto de aspargos (R$ 37,00) ou à parmigiana (R$ 36,00). Rua Hudson, 675, Jardim Canadá, Nova Lima, ☎ 3581-3200 (200 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2002. $$$

Monjardim Costelaria

Assada no bafo, a costela sai a R$ 98,90 (500 gramas) e vem acompanhada de farofa, vinagrete e cebola em conserva. A carne também é usada como recheio do bolinho de mandioca (R$ 37,90, oito unidades) e do pastel (R$ 36,90, com oito). Das carnes nobres, o assado prime 481 é um corte da costela (R$ 98,90, 450 gramas) servido com farofa e vinagrete. Rua Curitiba, 2076, Lourdes, ☎ 2555-2076 (450 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. a partir das 12h; dom. 12h/18h; feriados 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$

Osso — Mind the Bones

Na parrilla, são preparados cortes nobres como o chorizo de black angus (R$ 75,00, 350 gramas). A carne vai bem com o risoto de queijo da Serra da Canastra (R$ 22,00) ou pupunha assado na brasa (R$ 35,00). A canelinha de leitão com caramelo de molho rôti vem ao lado de risoto de cogumelos (R$ 48,00). A casa tem duas cervejas próprias, uma IPA e uma session IPA (R$ 24,00 cada garrafa), e 69 rótulos de vinho. Rua São Paulo, 1984, Lourdes (130 lugares), ☎ 32928235. 11h45/0h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Outback Steakhouse

A bloomin’onion, cebola gigante empanada e servida com molho picante (R$ 49,50), é acompanhamento para as asas de frango empanadas e fritas, que vêm com molho blue cheese (R$ 49,50, dez unidades), e a costela suína com molho barbecue e fritas (R$ 61,90). O rockhampton ribeye é um corte nobre da costela bovina (R$ 66,50, com purê de batata temperado com alho e pimenta-preta). Shopping Pátio Savassi, ☎ 3288-3168 (282 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. e feriados 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 2008. $$

Parrilla del Mercado

Situada na área externa do Mercado Distrital do Cruzeiro, a casa serve linguiça caçadora (R$ 29,00), levemente apimentada, acompanhada de farofa e molho de ervas. Na sequência, o bife parrillero ao molho de vinho (R$ 74,00, 420 gramas) pode ser escoltado pela farofa de ovos (R$ 21,00). Rua Ouro Fino, 452, loja 14 (Mercado Distrital do Cruzeiro), Cruzeiro, ☎ 3225-5507 (400 lugares). 11h/23h (dom. e feriados 11h/18h; fecha seg.). Aberto em 1997. $$$

Parrilla del Pátio

De segunda a sexta (exceto feriados), bufê de salada (R$ 19,00 por pessoa) e pratos executivos, a exemplo do bife parrillerro (contrafilé com molho de vinho, R$ 49,00. O sistema à la carte ganha destaque à noite e nos fins de semana, com pratos como o bife ancho (R$ 73,00 com 350 gramas). Para acompanhar, a batata roquefort assada com queijo gorgonzola (R$ 22,00) é boa pedida. Shopping Pátio Savassi, ☎ 3288-3181 (210 lugares). 11h30/23h (dom. e feriados até 21h). Aberto em 2006. $$

Parrilla del Sol

Todos os cortes da casa do uruguaio César Padilla são das raças bovinas black angus ou hereford. Entre as novidades está o tomahawk, peça que une contrafilé e bisteca, com osso (R$ 125,00, com 650 gramas). O bife de vazio (fraldinha) tem 350 gramas (R$ 69,00). As opções de guarnição incluem vegetais na parrilla. Quinta Avenida, 620, Vale do Sol, Nova Lima, ☎ 3541-4627 (85 lugares). 18h/0h (sex. 12h/0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2013. $$$

Tchê Parrilla

Na casa comandada por Sérgio Monteiro há cortes da raça wagyu e angus. No primeiro caso, o bife de chorizo da raça wagyu é o campeão de pedidos (R$ 134,00, com 350 gramas). As peças ganham companhia de salada e polenta. Pedidas à parte, há outras guarnições, como farofa de ovos (R$ 19,00) e batata assada com gorgonzola (R$ 26,00). Rua Oriente, 246, Serra, ☎ 3889-7005 (92 lugares). 19h/23h45 (sex. 12h/15h e 19h/0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$$

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH