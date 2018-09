VEJA COMER & BEBER: os melhores endereços gastronômicos de BH

É com muita alegria que apresentamos a 20ª edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE, com 239 endereços e os campeões em vinte categorias.

A intenção é que você, leitor, possa acessar essa criteriosa seleção a qualquer hora e lugar e, assim, decidir com segurança qual o melhor destino para tomar um café, saciar aquele desejo de comer um doce, curtir uma música ao vivo ou, quem sabe, celebrar as conquistas da vida em um jantar memorável.

Outra forma de identificar os estabelecimentos que estão na seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar pelo selo vermelho que, desde o ano passado, é conferido a todas as casas que integram nossos guias em diferentes capitais do país. Em algumas delas, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas de telefone para checar todas as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente a placa aos campeões.

Todos esses cuidados são necessários para oferecer aos leitores um guia com o que há de melhor, de verdade. Confira, a seguir os vinte campeões de 2018 em Belo Horizonte:

COMIDINHAS

Café: Oop Coffee

Doceria: Confeitaria Mole Antonelliana

Pão de Queijo: A Pão de Queijaria

Salgado: Boca do Forno

Sorvete: Bacio di Latte

BARES

Personalidades gastronômicas: João Lúcio e Luiz Fernando Ferreira

Atendimento: Bar do Antônio – Pé de Cana

Boteco: Bitaca da Leste

Carta de cervejas: Juramento 202

Carta de drinques: Dub

Cozinha de bar: Patorroco

Música ao vivo: Bar do Museu Clube da Esquina

RESTAURANTES

Chef do ano: Leonardo Paixão

Melhor da cidade e melhor variado/contemporâneo: Glouton

Melhor brasileiro/regional: Xapuri

Melhor carne: La Macelleria

Melhor italiano: Vecchio Sogno

Melhor oriental: Udon

Melhor pizzaria: Domenico Pizzeria Trattoria

Melhor menu executivo: Ephigênia Bistrô