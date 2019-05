Repórter do SBT sofre tentativa de furto durante velório de Gabriel Diniz

A repórter do SBT Márcia Dantas fazia a cobertura do velório do cantor Gabriel Diniz, morto na segunda-feira 27, em João Pessoa, quando foi vítima de uma tentativa de furto. A jornalista do programa Fofocalizando falava ao vivo quando sentiu seu celular sendo puxado do bolso por um homem que estava atrás dela. Ao ver que havia sido notado, o suspeito largou o aparelho no chão, mas a reação da repórter foi imediata. Confira o vídeo:

A apresentadora Lívia Andrade ficou indignada com a atitude e mostrou solidariedade à colega, que estava visivelmente consternada. “É um momento muito difícil de dor e mesmo assim as pessoas não respeitam”, disse. “Enquanto pessoas sofrem, enquanto pessoas choram, outros ainda tentam se aproveitar de um momento de dor. Muito triste essa falta de respeito com as pessoas que estão aí, com o trabalho da nossa repórter e com todos nós aqui que estamos assistindo ao vivo. Lamentável.”

Passado o susto, Márcia Dantas voltou ao ar para informar que a Polícia Militar havia sido acionada e que o homem foi encaminhado à delegacia. “Agora tenho que registrar o boletim de ocorrência contra ele, por tentativa de furto”, contou.

Os internautas ficaram chocados com o caso, que repercutiu nas redes sociais.

A vergonha pra João Pessoa meu pai pic.twitter.com/RveIyJYxPW — sandro (@darthsandro) May 28, 2019

Gente…Que vergonha..A atitude em si já é inaceitável e em um momento desse é Inacreditável…Como pode?!? pic.twitter.com/maY4xImtYf — Bia Mel ✿◠‿ (@BiarMel) May 28, 2019

A impunidade é tão grande, q o cara não tá nem aí se as fuças dele tá sendo mostrada na TV. Absurdo! E mais absurdo ainda, é não respeitar nem velório. Triste realidade… — Waneska Mignac 🚕 (@MignacWaneska) May 28, 2019