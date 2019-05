Um avião que levava o cantor Gabriel Diniz, do hit do último Carnaval Jenifer, caiu nesta segunda-feira, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu no povoado Porto do Mato, em Estância, em Sergipe. Os Bombeiros estão trabalhando no local, mas ainda não confirmaram a quantidade de passageiros que estavam na aeronave e nem a identidade deles. A assessoria de imprensa do cantor confirma que ele estava no voo, mas afirma que ainda não tem mais informações.

(Mais informações em instantes)