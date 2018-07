Sandro Fernandes falou sobre a relação com o namorado, em tom descontraído, na cobertura ao vivo da Copa do Mundo pela GloboNews, na Rússia. O comentário aconteceu durante conversa com Sérgio Aguiar e Eliane Catanhêde sobre o próximo jogo do Brasil no mundial, que acontece sexta-feira, 6, contra a Bélgica.

“Eu vou continuar aqui trabalhando com a camisa do Brasil por baixo. Sexta-feira tem jogo Brasil e Bélgica. Agora, vou contar um segredo pra vocês: Eu tenho um namorado belga. E apesar do meu coração ter se apaixonado por um belga, o meu coração vai continuar brasileiro”, brincou.

Repórter da Globo news revela que namora rapaz belga. ( sexta tem Brasil x Bélgica). pic.twitter.com/1ZqPXsTtXA — Irmã do Neymar (@SonsaAbrao) July 4, 2018

O comentário foi recebido com naturalidade pelos colegas de redação, que, ainda cogitaram que a relação dos dois pode ficar abalada após o jogo. Já nas redes sociais, Fernandes precisou encarar críticas. No Twitter e no Facebook, ele respondeu aos comentários.

“Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil x Bélgica, cause tanto auê e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias.”