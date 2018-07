O Brasil volta à campo pela Copa do Mundo de 2018 contra a Bélgica a partir das 15h desta sexta-feira. A partida, que acontecerá na Arena Kazan vai opôr dois dos melhores times da competição até agora em partida que vale vaga para as semifinais do mundial. De um lado, os comandados do técnico Tite vêm com duas mudanças: recuperado, Marcelo volta à lateral-esquerda no lugar de Filipe Luís; o desfalque fica por conta de Casemiro, suspenso por dois cartões amarelos, que será substituído por Fernandinho. Do outro, o time dirigido pelo espanhol Roberto Martínez aposta nos meias Hazard e De Bruyne e no atacante Lukaku.

Acompanhe minuto a minuto o jogo entre Brasil e Bélgica na Copa da Rússia: