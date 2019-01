Relembre os papéis que marcaram a carreira de Caio Junqueira

Morreu, na manhã desta quarta-feira, 23, o ator Caio Junqueira, aos 42 anos. Ele sofreu um acidente de carro no dia 16 de janeiro e permanecia internado desde então no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

Lembrado por interpretar o policial Neto no filme Tropa de Elite, o artista viveu personagens inesquecíveis na TV e no cinema desde a infância. Relembre os principais papéis que marcaram a carreira do carioca.

Tamanho Família (1985)

Aos nove anos, Junqueira estreou na TV com a série humorística Tamanho Família (1985), exibida na extinta TV Manchete.

Desejo (1990)

Em 1990, o ator foi para a Rede Globo trabalhar na novela Desejo, como o pequeno Quidinho.

Caio Junqueira na novela Desejo (1990) Caio Junqueira na novela Desejo (1990)

Confissões de Adolescente (1994)

Em 1994, o ator participou da série Confissões de Adolescente, como o personagem Zé Roberto ‘Kill’ no episódio Liberdade Tem Limite.

O Que É Isso, Companheiro? (1997)

Caio Junqueira interpretou Julio (inspirado no militante Cid Benjamin) no longa O Que É Isso, Companheiro?, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Central do Brasil (1998)

Outro filme indicado ao Oscar no currículo do ator foi Central do Brasil, de Walter Salles, no qual interpretou Moisés. O longa concorreu como melhor filme estrangeiro e melhor atriz (Fernanda Montenegro).

Malhação (1997-1998)

Caio Junqueira também passou pela série teen Malhação, como Flávio ou Pururuca.

Caio Junqueira em cena de Malhação Caio Junqueira em cena de Malhação

Hilda Furacão (1998)

Em 1998, o ator interpretou Demétrio na novela Hilda Furacão.

Você Decide

Junqueira participou de oito episódios do programa Você Decide, entre 1992 e 2000, encenando histórias interativas para que o público escolhesse o final.

Abril Despedaçado (2001)

Em 2001, Junqueira repetiu a parceria com Walter Salles para viver Inácio no filme Abril Despedaçado.

Paraíso Tropical (2007)

Em 2007, viveu Romeu na novela Paraíso Tropical.

Tropa de Elite (2007)

A fama veio em 2007 com o filme Tropa de Elite, no qual interpretou o policial Neto.

Caio Junqueira interpretou o policial Neto, amigo de Capitão Nascimento em ‘Tropa de Elite’ Caio Junqueira interpretou o policial Neto, amigo de Capitão Nascimento em ‘Tropa de Elite’

José do Egito (2013)

O ator também passou pela TV Record, onde viveu Simeon na novela bíblica José do Egito.

Em 2013, o ator viveu Simeon na novela da Record José do Egito Em 2013, o ator viveu Simeon na novela da Record José do Egito

1 Contra Todos (2016)

Em 2016, Junqueira interpretou Jonas na série da Fox, indicada ao Emmy, 1 Contra Todos.

Junqueira estrelou a série 1 Contra Todos, exibida na Fox Junqueira estrelou a série 1 Contra Todos, exibida na Fox

O Mecanismo (2018)

Recentemente, o ator participou da série O Mecanismo, produção original da Netflix sobre a operação Lava-Jato.

Esquema de corrupção ilustrado na série O Mecanismo, da Netflix Esquema de corrupção ilustrado na série O Mecanismo, da Netflix