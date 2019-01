Ator Caio Junqueira sofre acidente e é internado em estado grave no Rio

O ator Caio Junqueira, 42 anos, sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que o ator estava capotou.

Junqueira foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele “segue em atendimento com o quadro grave”.

Junqueira atuou no filme Tropa de Elite, em que interpretou o personagem Neto. Também participou de novelas como Paraíso Tropical e Desejo Proibido, da Globo, e A Escrava Isaura, da Record, além de séries como O Mecanismo, da Netflix, e 1 Contra Todos, da Fox.

O carioca é filho de Fábio Junqueira e irmão de Jonas Torres, ambos atores como ele.

Caio Junqueira como Jonas em ‘1 Contra Todos’ Caio Junqueira como Jonas em ‘1 Contra Todos’