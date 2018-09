Rapper Mac Miller é encontrado morto aos 26 anos

O rapper americano Mac Miller, 26 anos, foi encontrado morto em sua casa, na Califórnia. Segundo a revista Variety, a suspeita é de overdose. Miller se preparava para entrar em turnê com seu novo disco, Swimming, lançado em agosto.

O músico, cujo nome completo é Malcolm James McCormick, lutava contra o vício em drogas e álcool, tema que ele costumava usar em suas letras. “Eu usei o rap para falar sobre coisas bem ruins”, disse Miller em entrevista à revista Vulture sobre suas composições. “Foi o que eu vivi na época. Queria falar daquelas emoções. Estou ok, é a vida.”

Em maio, ele se envolveu um acidente de carro em Los Angeles, e foi acusado de dirigir sob efeito de entorpecentes. Na ocasião ele fugiu, depois confessou o caso à polícia.

Miller entoou músicas como Self Care, Ladders e Hurt Feelings. Ele namorou a cantora Ariana Grande, relacionamento que chegou ao fim no começo deste ano. A cantora chegou a dizer que os vícios do ex foram um dos motivos para o término da relação. “Eu não sou uma babá ou uma mãe, e nenhuma mulher deveria se sentir assim. Eu o ajudei e orei pela sobriedade dele por anos, e vou continuar fazendo isso, mas culpar uma mulher pela incapacidade de um homem de se cuidar sozinho é um grande problema”, escreveu ela nas redes sociais na época, após receber críticas.