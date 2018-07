Rapper americano é sequestrado, tem casa invadida e fica hospitalizado

Segundo informações do site TMZ, especializado em celebridades, o rapper Tekashi69, também conhecido como 6ix9ine, foi vítima de um sequestro relâmpago neste domingo 22.

Ele havia saido da gravação de um clipe no Brooklyn, em Nova York, e voltava de carro para casa quando foi abordado por quatro homens em um outro veículo.

Três deles saíram do carro e golpearam Tekashi69, deixando-o desacordado. Segundo o TMZ, ele foi colocado no banco traseiro e, ao acordar, sofreu ameaças de morte.

Em seguida o carro seguiu até a mansão do rapper onde os sequestradores roubaram cerca de 750 mil dólares em joias e 20 mil dólares em dinheiro.

Os bandidos fugiram no carro com o rapper, que conseguiu escapar ao abrir a porta e pular para fora do veículo. Mesmo ferido, Tekashi69 pediu ajuda e foi levado de ambulância ao hospital, onde ele passará por exames.