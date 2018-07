Homem atira em avó e namorada, foge e mata refém nos EUA

Um homem foi preso neste sábado após invadir um supermercado em Los Angeles, na Califórnia, e matar uma mulher a tiros. De acordo com a CNN, cerca de 40 pessoas faziam compras no Trader Joe’s no momento do ocorrido.

O rapaz entrou no supermercado depois que bateu o carro durante uma perseguição policial. Segundo as autoridades, ele já havia atirado em duas mulheres — a avó e a namorada.

Mais tarde, a polícia revelou que o homem atirou sete vezes na avó. Com os ferimentos, a mulher submeteu-se à uma série de cirurgias. No carro de fuga, as autoridades encontraram a namorado do homem, de 20 anos. Ela também foi levada ao hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Algumas pessoas que estavam dentro do supermercado conseguiram fugir assim que o homem armado invadiu o local. Outras saíram pela janela com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O restante foi mantido refém — o homem entregou-se à polícia três horas depois.

Seis pessoas com idade entre 12 e 81 anos foram levadas ao hospital. Segundo os bombeiros, nenhuma delas está gravemente ferida.