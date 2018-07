Tiroteio em escola nos EUA deixa duas pessoas em estado grave

(Em atualização)

Dois funcionários de uma escola na cidade de Overland Park, no Estado do Kansas, Estados Unidos, estão em estado grave em decorrência de um ataque hoje (3). O suspeito de abrir fogo na instituição conseguiu escapar. Nenhum estudante ficou ferido, segundo as autoridades locais.

O Departamento de Polícia de Overland Park afirmou que dois funcionários da escola primária Sunrise Point foram atingidos por tiros. A identidade do suspeito não foi revelada. A polícia da cidade, localizada a menos de 20 quilômetros de Kansas City, a capital do Estado, não especificou se os funcionários são professores nem se há mais feridos.

Segundo a rede de televisão CBS, porém, informou que os dois homens feridos estavam reformando o playground da escola quando ocorreram os disparos do lado de fora da escola. Os estudantes não estavam na escola no momento.

O suspeito tentou roubar um carro para escapar, mas não teve sucesso. Ele roubou um segundo veículo. A polícia local está procurando seu paradeiro.

Este é o sétimo ataque de atirador nos Estados Unidos neste ano, que provocaram 40 mortes e ferimentos em 54 pessoas, incluindo as vítimas de Overland Park. Estudo do jornal Washington Post sobre a violência armada em escolas dos Estados Unidos concluiu que mais de 215 mil crianças em 200 instituições de ensino do país foram expostas a tiroteios durante o período de aula desde a tragédia de Columbine, no Estado do Colorado, em 1999. Esses mesmos tiroteios causaram a morte de 131 estudantes, educadores e outras pessoas e ferimentos em 274.

(Com EFE)