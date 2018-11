Rafael Cardoso é vítima de arrastão no Rio: ‘Começaram a atirar na gente’

O ator Rafael Cardoso contou nas redes sociais que foi vítima de um arrastão no Rio de Janeiro, no fim da semana passada. “Foi um arrastão na Washington Luiz, eu fui o segundo carro”, disse, em uma série de vídeos publicados na conta de sua mulher, Mariana Bridi, no Instagram, nesta segunda-feira. “Saí do carro com a arma na cabeça, na barriga, tomei uma pistolada no peito.”

“Não satisfeitos em levar o nosso carro, eles começaram a atirar na gente”, continuou. “Foi um divisor de águas, eu vou fazer só o que importa para mim, então não estou mais no Instagram por um tempo.”

Em seguida, a jornalista da Globo Sônia Bridi, sogra de Rafael Cardoso, deu mais detalhes sobre o assalto. Disse que o genro voltava de seu sítio junto com um funcionário quando teve o carro cercado por cinco veículos, na madrugada da última quinta-feira. “Em determinado momento Rafael tinha 3 armas apontadas contra ele”, contou. “Famílias foram postas no meio da rua, e os carros levados. Ao se afastarem os bandidos dispararam em direção às vítimas. Ninguém se feriu por muita sorte.”

“Que a Polícia Rodoviária Federal, a PM do Rio e a Polícia Civil não sejam capazes de impedir isso, é para mim inexplicável. Crimes à mão armada são crimes contra a vida. Devem ser prioridade de todas as autoridades”, continuou a jornalista. “Se hoje Aurora e Timtim (filhos de Rafael e Mariana) e também Marquinhos e Mateus – filhos do Paulo – ainda têm pai, é por força do acaso, da sorte, do poder divino, para quem tem fé. E é a isso que estamos entregues em muitas áreas do Rio: à sorte e à fé.”