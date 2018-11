Ladrões se passam por policiais e fazem arrastão em condomínio de SP

Cerca de dez ladrões armados fizeram um arrastão na manhã de sexta 16, em um condomínio na região do Morumbi, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Segundo os moradores, os bandidos chegaram por volta das 8h30 e, usando uniforme e distintivos da Polícia Civil, disseram ao porteiro que iriam cumprir um mandado de prisão no local. As informações são da TV Globo.

Os criminosos tinham o controle que abria o portão da garagem do prédio, localizado na Avenida José Galante. De acordo com a reportagem, o porteiro chegou a tentar fechar o portão ao não conseguir identificar os veículos, mas acabou rendido. Os moradores que entravam e saíam do prédio foram abordados pelos ladrões, levados aos aparaamentos, onde foram obrigados a entregar joias e dinheiro.

O arrastão durou cerca de 6 horas e os ladrões só deixaram o prédio após as 14h. Uma parte da quadrilha ficou do lado de fora do prédio, dando cobertura. Os integrantes do grupo se comunicavam por rádios, de acordo com testemunhas. Cerca de quarenta pessoas, entre funcionários e moradores, ficaram trancadas durante o assalto na lavanderia de um flat que fica no térreo do prédio.