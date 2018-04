Confira a seleção:

Cupim Bar

De pegada sertaneja, a casa apresenta música ao vivo todos os dias. Enquanto curte o som, a clientela compartilha o cupim casquerado, que vem à mesa na companhia de mandioca, arroz, batata frita, farofa, vinagrete e molhos de tomate e alho (R$ 76,90, para quatro pessoas). Por R$ 1,00 a mais, a mesma carne pode vir lambuzada por molho mexicano, barbecue, catupiry ou mostarda. Há ainda outros cortes, caso da picanha, que é servida na telha com as mesmas guarnições (R$ 89,90, para quatro pessoas). O clima festivo pede cerveja: o público vai de Skol, Brahma, Original ou Budweiser, todas em garrafas de 600 mililitros. Avenida Miguel Sutil, 1643, Jardim Guanabara, 3624-0069 (500 lugares). 18h/2h. Avenida Miguel Sutil, 8800, Jardim Cuiabá, 3626-6262 (500 lugares). 18h/2h. Aberto em 2004.

Malcom Pub

Trinta e sete contêineres compõem a estrutura do pub, um dos mais badalados da cidade. Apresentações de bandas de rock e pop rock animam o público, que prova drinques como o black russian (R$ 16,90), composto de vodca Smirnoff e licor de café. Também faz sucesso o catulove (R$ 9,90), uma mistura de catuaba, energético e limão. Quem prefere cerveja pode ir de opções como Budweiser (R$ 7,90), Heineken (R$ 9,90) e Eisenbahn (R$ 9,90), todas em garrafas de 355 mililitros. Parceiro do local, o Rock Burger vende comidinhas ali, a exemplo da porção de batata frita com alho e alecrim ou cheddar e bacon (R$ 9,90 cada uma). Avenida Miguel Sutil, 10240, 99803-9200 (900 lugares). 20h/4h (fecha seg. ter. e dom.). Aberto em 2014.

Mundaréo

Premiada na categoria pela segunda vez, a casa mantém uma programação eclética, que passeia por MPB, rock, R&B, além de outros ritmos internacionais — a exceção fica para a música sertaneja. Para curtir o som, que começa por volta das 20h às terças, quartas e domingos e das 21h de quinta a sábado, a clientela se acomoda na área externa avarandada, com parte das mesas disposta sob uma frondosa árvore. Quem faz a curadoria musical são os proprietários Adston Arantes, o Júnior, e Marcos César Monterozorio, que, muitas vezes, acabam se tornando amigos dos artistas. A propósito, algumas atrações fixas batizam drinques da carta. É o caso do cantor Tom Wagner, cuja homenagem etílica leva vodca, suco de laranja, gengibre e açúcar mascavo (R$ 22,00). Para quem prefere cerveja, o cardápio lista 1500 Puro Malte (R$ 9,50), Estrella Galicia (R$ 11,00) e Itaipava Premium (R$ 10,50). Na relação de comes, há pratos de inspiração asiática, como o combinado de dezenove peças de sushi e sashimi (R$ 57,00) e o tay chicken, frango frito com tempero tailandês à base de mel, pimenta e gergelim (R$ 40,00). Rua Doutor Lima Avelino, 192, Jardim Primavera, 3365-5143 (200 lugares). 18h/1h (qui. a sáb. 17h30/2h30; fecha seg.). Couvert artístico: R$ 8,00. Aberto em 2013.

Varadero Bar e Restô

Apesar da temática cubana, esse misto de bar e restaurante não se prende à culinária do país da América Central. Entre os comes, o carro-chefe ali é o filé de pintado grelhado com uva-passa e mel (R$ 76,00). Para brindar, são imbatíveis as caipirinhas, preparadas em cerca de quarenta versões. A chamada moreninha, por exemplo, leva limões siciliano e taiti, açúcar mascavo e cachaça Sagatiba (R$ 16,90). Rua Castelo Branco, 898, Quilombo. 3027-5001. 11h às 16h e 18h30 às 2h (dom. só almoço). 278 lugares. Aberto em 2014.