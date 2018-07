‘Promessa ao Amanhecer’: um filme de guerra francês com jeito americano

A adaptação de Promessa ao Amanhecer, romance autobiográfico do escritor e diplomata francês Romain Gary, estreia nos cinemas brasileiros no dia 26 de julho. Na trama, o autor relata as suas grandes aventuras, desde a infância difícil na Polônia até suas proezas como aviador durante a Segunda Guerra Mundial.

Em uma pílula, divulgada com exclusividade por VEJA, o ator protagonista, Pierre Niney (Yves Saint Laurent, 2014), conta como a produção difere de outros longas franceses sobre guerra. “Uma das grandes forças do filme é que há algo muito íntimo, que coexiste com algo completamente sensacional”, afirma. “Para as cenas de guerra, nos entregamos por completo, algo raro no cinema francês. Achei que o longa tinha uma pegada mais americana, muito imersivo, muito bem-feito.”

Com direção de Eric Barbier (O Último Diamante), Promessa ao Amanhecer ainda conta com Charlotte Gainsbourg (Melancolia e Ninfomaníaca) no elenco. Confira o vídeo dos bastidores da produção: