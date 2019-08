Príncipe Charles é convidado para participar do próximo James Bond

O novo filme do espião mais famoso do mundo pode ganhar uma participação da realeza britânica. De acordo com o tabloide The Sun, durante uma visita ao set de filmagens do 25º filme de James Bond, o Príncipe Charles foi convidado a fazer uma participação no longa.

Charles não seria o primeiro da família real a contracenar com o 007. A rainha Elizabeth II, em 2012, participou de uma homenagem ao espião ao lado do ator durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres (confira o vídeo abaixo).

“Eles amaram a empolgação em torno da aparição da rainha ao lado de Daniel Craig, e acham que o Charles poderia até superar isso. Ele é o epítome do que é ser britânico, perfeito para uma aparição no longa, e fãs do James Bond no mundo todo simplesmente amariam isso”, disse uma fonte ouvida pelo jornal. O príncipe ficou feliz com o convite, mas teria voltado ao palácio de Buckingham “considerando” a proposta, conta a publicação.

Atores da realeza

Outros membros da realeza britânica já participaram de recentes e poderosas franquias de cinema. John Boyega, que interpretou um dos stormtrooper no filme Star Wars: Os Últimos Jedi, relatou que dividiu cena com os príncipes William e Harry. Segundo o ator, os irmãos também usaram a armadura da tropa de elite do império, passando despercebidos pelo público.

Já a atriz oficial da família, Meghan Markle, chegou a ser cotada para ser bond girl no filme do 007. Porém, o casamento com o príncipe Harry a tirou do páreo.