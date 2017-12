Meghan Markle estava cotada para ser nova Bond Girl

De atriz secundária a quase princesa britânica, Meghan Markle agora é tratada como a promessa de Hollywood – que não terá tempo de decolar. Segundo o jornal The Sun, pessoas envolvidas com a produção do próximo filme de James Bond afirmam que a americana estava muito perto de conquistar o papel de Bond Girl e ser par romântico do ator Daniel Craig.

“Meghan era perfeita para o cargo de Bond Girl. Ela é glamorosa, sexy e uma boa atriz”, diz a fonte. “É um papel destinado a atrizes em ascensão. E, antes de anunciar o relacionamento com Harry, ela era vista como uma promessa.”

Segundo o jornal, Meghan estava na lista de finalistas, que contava com cinco atrizes, entre elas a morena nova-iorquina Ilfenesh Hadera, de Baywatch e da série Ela Quer Tudo.

Meghan, conhecida pela série Suits, abandonou a carreira de atriz pelo casamento com o príncipe, marcado para maio de 2018.