Pós-Nx Zero, Di Ferrero fica pop e quer parceria com Fábio Jr.

Depois do anúncio de um hiato por tempo indeterminado da banda Nx Zero, o vocalista Di Ferrero se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum solo. Além de parcerias fechadas com Emicida, Mahmundi, Rael, o duo de DJs Tropkillaz e artistas colombianos amigos do cantor, Ferrero tenta a colaboração de um ídolo: “Chamei o Fábio Júnior e ele disse que adorou a música, mas ainda não está definido. Estou pressionando ele”, revela em entrevista a VEJA.

Fora da banda conhecida pelos hits que faziam sucesso entre o público emo, Di afirma que está em um “momento feliz”. “Minha música é um diário da minha vida. Então, se faço uma canção triste é porque eu estou daquele

jeito e, se estou feliz, faço algo para cima. Nesse momento, estou muito para cima.”

Em março, o cantor lançou o primeiro single, Sentença, e agora se prepara para uma parceria com o rapper paulista Rael. “Sinto aquele frio na barriga de novo, de quando comecei a cantar. Tenho 17 anos de história com o Nx e a gente pausou amigavelmente, todo mundo se programou para isso. Eles me dão o maior suporte para a carreira solo.”

O disco de Di ainda não possui nome ou data de estreia definidos, mas o cantor revelou que já gravou dezesseis músicas no estúdio. Entre elas, duas são em inglês e uma em espanhol.

Fábio Jr. na Europa

Aos 64 anos, Fábio Jr. se prepara para uma rápida passagem pela Europa. O cantor divulgou na terça-feira que fará quatro shows no continente entre os dias 27 de abril e primeiro de maio, passando por Zurique (Suíça), Paris (França), Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal).