Petição por volta de ‘Demolidor’ ganha mais de 120.000 assinaturas

Uma petição online que pede a volta da série original da Netflix Demolidor já recebeu mais de 120.000 assinaturas. A produção do herói da Marvel foi cancelada após o lançamento da terceira temporada, no final de novembro, seguindo o fim de Luke Cage e Punho de Ferro.

Na campanha Save Daredevil (salvem o Demolidor, em português), fãs pedem o retorno do elenco original para uma quarta temporada da história. Após a estreia em 2015, a série do herói da Marvel chamou a atenção dos nerds dentro da Netflix. Em seguida, outros títulos da mesma linha surgiram, caso de Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Os Justiceiros e a união de todos eles em Os Defensores.

O anúncio de um serviço de streaming da Disney (a detentora da Marvel), intitulado de Disney+, estremeceu as produções das séries que já estavam em andamento. Até um novo aviso, estão mantidas apenas Jessica Jones e O Justiceiro.

Apesar dos cancelamentos, os episódios já lançados de Demolidor continuam disponíveis no catálogo da Netflix. Com a petição, fãs esperam que a Disney possa chegar em um acordo com o serviço de streaming para a produção de novos episódios no Disney+.

No comunicado em que o cancelamento foi confirmado, a Netflix deixa claro que o Demolidor ainda será visto em outros produtos da Disney, mas não deu detalhes se isso se daria no streaming ou cinema, muito menos se o protagonista Charlie Cox voltaria ao papel.

Além dos longas das marcas Disney e Pixar, a nova plataforma de streaming Disney+ chegará no segundo semestre nos Estados Unidos e ainda contará com conteúdos originais. Segundo a revista Variety, os personagens Loki (o irmão bastardo de Thor) e a Feiticeira Escarlate ganharão séries próprias no catálogo. Uma série derivada do universo Star Wars e uma versão com atores reais de A Dama e o Vagabundo também já estão sendo produzidas.