Parceria entre Marvel e Netflix começa a desmoronar

As séries originais da Netflix em parceria com a Marvel estão próximas do fim. Em 2015, o site de streaming estremeceu os lares dos nerds ao lançar Demolidor, sua primeira série original com um herói do estúdio dono de nomes como Thor, Homem de Ferro e Hulk. Em seguida, outros títulos da mesma linha surgiram, caso de Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Os Justiceiros e a união de todos eles em Os Defensores.

O entusiasmo em relação aos títulos caiu com o tempo, o que levou ao cancelamento de Luke Cage e Punho de Ferro em outubro. Agora, Demolidor, o mais bem-sucedido entre eles, também se despede do canal de streaming. O site Deadline divulgou um comunicado da Netflix revelando que a série não será renovada para uma quarta temporada. “Estamos tremendamente orgulhosos do programa e, apesar de ser doloroso para os fãs, sentimos que é o melhor momento para fechar esse capítulo em alta”, afirmou a empresa no texto, cerca de um mês depois do lançamento da terceira temporada da produção.

Até um novo aviso, estão mantidas apenas Jessica Jones e O Justiceiro, que ainda não tiveram novas datas de lançamento divulgadas.

Há tempos existiam dúvidas sobre por quanto tempo as séries sobreviveriam, ou se manteriam no canal, desde o anúncio de que a Disney, detentora da Marvel, se prepara para lançar um serviço de streaming próprio, previsto para o segundo semestre de 2019 nos Estados Unidos, o Disney+. O canal da empresa do Mickey Mouse vai tirar da Netflix todos os títulos provenientes da Marvel, Disney e Pixar.

Em entrevista a VEJA em dezembro de 2017, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, garantiu que o acordo da empresa com a Marvel para a produção de séries originais não seria afetado com a chegada do Disney+. No entanto, os seriados não devem sobreviver para provar a afirmação. Ou, quem sabe, eles podem ser abraçados pela marca mãe no novo endereço.

No comunicado, a Netflix deixa claro que o Demolidor ainda será visto em outros produtos da Disney, mas não deu detalhes se isso se daria no streaming ou cinema, muito menos se o protagonista Charlie Cox voltaria ao papel. “Enquanto a série da Netflix acabou, as três temporadas existentes continuarão no serviços pelos anos que virão, enquanto o personagem Demolidor viverá em futuros projetos da Marvel”, diz o texto.

Além dos longas das marcas Disney e Pixar, a nova plataforma de streaming Disney+ ainda contará com conteúdos originais. Segundo a revista Variety, os personagens Loki (o irmão bastardo de Thor) e a Feiticeira Escarlate ganharão séries próprias no catálogo. Uma série derivada do universo Star Wars e uma versão com atores reais de A Dama e o Vagabundo também já estão sendo produzidas.