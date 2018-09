Disney anuncia séries de heróis da Marvel para impulsionar streaming

Loki, irmão bastardo de Thor, e Feiticeira Escarlate vão ganhar um bom lugar ao sol no esperado serviço de streaming da Disney. Segundo o site da revista americana Variety, a empresa escalou os personagens para estrelarem séries próprias na vindoura plataforma, em um dos mais ambiciosos projetos anunciados até o momento.

Diferentemente do filão da concorrente, DC Comics, em que os atores do cinema não se repetem nos seriados, os próprios Tom Hiddleston e Elizabeth Olsen reprisarão na série seus papéis dos filmes. Não está claro, contudo, se as histórias serão contemporâneas à linha do tempo explorada no cinema, uma vez que a situação de Loki e da Feiticeira Escarlate ficou obscura após Os Vingadores – Guerra Infinita. Cada série terá entre seis e oito episódios, com produção de Kevin Fiege, a mente por trás dos blockbusters milionários da franquia.

O anúncio é o primeiro passo da Disney para competir com a gigante Netflix, que tem 190 milhões de assinantes pelo mundo. Além das atrações com os heróis da Marvel, o serviço de streaming terá também uma série derivada do universo de Star Wars, com orçamento estimado em 100 milhões de dólares, dirigida por Jon Favreau, que produziu os três filmes do Homem de Ferro e dos Vingadores.

Alguns filmes originais, típicos do estilo Disney Channel, também estão em produção, caso de um projeto inspirado em High School Musical e uma versão com atores reais de A Dama e o Vagabundo.

A plataforma deve ser lançada nos Estados Unidos no segundo semestre de 2019.