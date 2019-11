Perfil de programa da Record publica fake news sobre morte de Gugu

O perfil oficial no Instagram do programa Power Couple, comandado por Gugu Liberato na Record, assustou os fãs do apresentador (e no próprio Gugu), na noite de domingo, 3. O motivo: a conta publicou a informação falsa de que ele havia morrido, depois de ter sofrido um infarto.

Com uma foto de Gugu, o texto informava: “Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um infarto, na noite deste domingo. Mais informações nos noticiários da Record TV durante a semana.”

Mais tarde, já com o perfil nas mãos de seus administradores oficiais, uma publicação informou que a conta havia sido invadida. Em seguida, a imagem foi apagada.

“O Gugu está ótimo! Por enquanto, o reality dos casais não está de volta, mas o Gugu segue no programa Canta Comigo toda quarta-feira, às 23h! Aqui não tem fake news”, diz o comunicado.

Na madrugada de hoje, o apresentador, que está de férias em Singapura, escreveu sobre o caso em suas redes sociais: “Pessoal, alguém publicou que eu tive um infarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado”. Algumas horas antes, o apresentador havia escrito “descanse em paz” para Walter Mercado, que morreu na noite de sábado.

Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta ? Estou muito bem, obrigado.😘 — Gugu Liberato (@guguliberato) November 4, 2019

No Instagram, para desmontar de vez a fake news, Gugu postou uma foto sorridente na beira de uma piscina. “Tá tudo bem. Aqui já é segunda-feira 04/11 e o calor tá bravo”.