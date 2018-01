Patricia Abravanel apresenta 1ª foto da filha: ‘Ela é linda!’

Patricia Abravanel apresentou a primeira foto da filha Jane, que nasceu nesta quarta-feira no Hospital Albert Eistein, em São Paulo. A 11° neta de Silvio Santos é fruto do casamento da apresentadora com o deputado federal Fábio Faria (PSD). “Você não imagina como ela é linda! Já está toda ‘falante’, é super curiosa e presta atenção em tudo!”, afirmou Patricia no Instagram.

Jane Abravanel Faria nasceu com 3,235 kg e 47,5 cm, de acordo com a publicação da apresentadora. “E se inspirou na Tele Sena: essa noite, quis mamar quase que de hora em hora”, brincou. Em sua conta na rede social, Fábio Faria se abriu: “Como amar tanto um filho e aí vem outra princesinha e de repente o nosso coração se transborda de amor”, se referindo ao primeiro filho do casal, o Pedro, de três anos.