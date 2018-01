Participante do ‘BBB18’ é exonerada de cargo público

Participante do Big Brother Brasil 2018, Gleiciane Damasceno da Silva, a Gleici, 22 anos, foi exonerada do cargo que exercia desde fevereiro de 2015, na Secretaria do Estado de Articulação Institucional do Acre. A decisão foi publicada no Diário Oficial da terça-feira, dia 23, assinada pelo governador do Acre, Tião Viana (PT).

Estudante de psicologia, a jovem de Rio Branco entrou no reality como uma candidata a promover discussões políticas dentro da casa. Militante pelos direitos humanos, Gleici, em entrevista à Globo, garante ser feminista e lutar pelo movimento da juventude negra. Na internet, já circulam imagens da jovem em protestos contra Michel Temer e até segurando um cartaz contra a Globo.