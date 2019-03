Paraíso do Tuiuti faz crítica com coxinhas armadas e ironiza Bolsonaro

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel não desceu à pista para acompanhar o desfile da Paraíso do Tuiuti, nesta segunda noite do Grupo Especial do Carnaval carioca. Acompanhou da varanda do camarote oficial a critica à elite politica brasileira contida no enredo sobre o bode Ioiô, que marcou a vida de Fortaleza nos anos 1920 – chegou a receber votos suficientes para ser eleito vereador.

A escola manteve o tom critico que a levou ao vice-campeonato de 2018. E mostrou Ioiô como metáfora de um sistema político feito para excluir e explorar a população.

No ano passado, Michel Temer foi alvo preferencial da Tuiuti. Este ano, a crítica foi mais discreta, mas clara. Uma ala mostrava coxinhas (componentes que usavam fantasia simulando o salgadinho) armadas. No último carro estavam expostas frases que ironizavam falas do presidente Jair Bolsonaro e aliados: “Deus acima de tudo, mas a favor da tortura”, “Direitos humanos para humanos direitos”.

No fim das contas, a escola mostrou dores do crescimento. Desacostumada a ser grande, foi inchada para a avenida e teve que correr para não estourar o tempo.

Último carro da Tuiuti. pic.twitter.com/2bXq1FSCMx — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) March 5, 2019

Componente da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Componente da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Componentes da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Com o enredo 'O salvador da pátria', a escola de samba Paraíso do Tuiuti desfila pela Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Com o enredo 'O salvador da pátria', a escola de samba Paraíso do Tuiuti desfila pela Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019

Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí – 05/03/2019