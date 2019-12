Pabllo Vittar será comentarista de novo reality show da Amazon

A Amazon Prime Video anunciou, nesta sexta-feira, suas novas produções feitas no Brasil. Uma das séries é um reality show nos moldes do Big Brother Brasil chamado “Soltos em Floripa”. A diferença é que, nesta versão, os participantes poderão deixar a casa; e haverá celebridades assistindo ao show juntas para comentar os acontecimentos. Entre os comentaristas confirmados estão a cantora Pabllo Vittar e o comediante John Drops, que estiveram presentes no painel do serviço de streaming na CCXP.

Em 31 de janeiro, estreia a produção “Tudo ou Nada: Seleção Brasileira”, sobre a saga dos jogadores desde a derrota na Copa do Mundo de 2014 até a vitória da Copa América em 2019. O trailer, exibido no mesmo painel, mostra depoimentos do técnico Tite e do jogador Daniel Alves sobre os desafios enfrentados neste período. “Nós precisávamos reconquistar a torcida”, afirma um entrevistado, no vídeo.

A terceira série, “Dom”, retrata os conflitos entre um pai ex-policial, que deu a vida para combater as drogas, e um filho viciado. A dupla é vivida pelos atores Gabriel Leon e Flávio Tolezani.