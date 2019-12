Giro Veja: Dicas culturais para o fim de semana

Dirigido por Fernando Meireles, ‘Dois Papas’, narra um momento decisivo para a Igreja Católica. O drama traz a amizade surpreendente entre o Papa Bento XVI com o então futuro papa Francisco. Representados por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, os religiosos conversam sobre várias questões, desde música até opiniões opostas sobre religiões. Ainda nos cinemas, ‘As Golpistas’ é outra opção para o final de semana. Estrelado por Jennifer Lopez, o longa retrata um grupo strippers que decidem se juntar para se vingarem dos seus clientes mais ricos de Wall Street. A narrativa é sob a perspectiva feminina que aborda temas como gênero, economia e a mulher no capitalismo.

No mundo da música o destaque fica com a cantora americana Lizzo, que chegou nas paradas de sucesso. Com um estilo musical impossível de classificar, a cantora foi uma das maiores atrações no Festival Coachella e acaba de ser indicada a oito estatuetas do Grammy. E em um relançamento de peso, o álbum ‘1999’, um dos maiores sucessos do músico americano Prince, volta remasterizado e com faixas extras de clássicos com mistura de Rock, New Wave e Soul.

Pra quem curte quadrinhos e o universo dos super heróis não pode perder a Comic Con Experience (CCXP), o maior evento de cultura pop na América Latina, que tá rolando no São Paulo Expo.