Pabllo Vittar se apresenta na sede da ONU em festa em homenagem à rainha

A cantora Pabllo Vittar se apresentará nesta terça-feira, 18, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O evento, intitulado The Queen’s Birthday Party, é organizado pela embaixada britânica em comemoração ao aniversário da Rainha Elizabeth II, que completou 93 anos no dia 21 de abril. As informações foram confirmadas pela assessoria da artista.

O evento traz o tema “igualdade e inclusão” e também lembra os cinquenta anos da Revolta de Stonewall, série de manifestações ocorridas em junho de 1969 contra uma invasão da polícia de Nova York ao bar Stonewall Inn. A rebelião é o motivo pelo qual o orgulho LGBT é comemorado em junho e é considerada um marco na história do movimento.

Pabllo Vittar está em turnê pelos Estados Unidos, onde se apresenta em Paradas do Orgulho LGBT. Na sexta 21 ela se apresenta na edição de Miami e, no dia 29, volta para Nova York para fazer show na Parada da cidade.