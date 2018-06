Os melhores restaurantes alemães da Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Colina Verde

Há 38 anos a família Schwantes se dedica a preparar um banquete de almoço inspirado no Kerb. Nesse antigo festejo, trazido pelos imigrantes alemães, as pessoas abriam suas residências para a comunidade e ofereciam uma grande variedade de comida e bebida. O casal de proprietários Ido e Marlene levou a sério o quesito fartura dessa tradição quando montou o restaurante. Eles passaram a servir uma refeição colonial de raiz germânica, mas que também contempla preparos de outras duas culinárias fortes na serra: a italiana e a tradicional gaúcha. Ao custo de R$ 72,00 por pessoa (R$ 36,00 para crianças de até 10 anos), o festim começa com pão caseiro quentinho, salada mista, salada de batata com maionese e uma sopa de capelete. Na sequência, é preciso encontrar espaço na mesa (e no estômago) para os pratos que chegam da cozinha. Bolinho de aipim, salsicha bock, nhoque recheado com queijo e bacon, massa caseira com molho de moela, frango com maçã, bisteca suína defumada, joelho de porco e matambre enrolado integram a extensa lista de receitas. Ao final, a casa ainda oferece até dez sobremesas em uma bancada — que podem ser apresentadas numa bandeja em dias de menor movimento. Entre as tentações, há sagu com creme, escondidinho de morango e um curioso doce de chuchu. Quem preferir o apfelstrudel da casa pode solicitá-lo à parte (R$ 12,00). Atendentes com trajes típicos completam o clima de volta no tempo. Rua Felipe Michaelsen, 160, acesso pelo quilômetro 185,5 da BR-116, Vila Olinda, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-1388 (125 lugares). 11h30/15h (fecha seg.). Aberto em 1980. $$

Gasthof Edelweiss

A casa tem pratos inspirados na culinária da Bavária. Com molho de frutas vermelhas para criar um contraste, o pato faz dupla com batatas saborizadas em ervas finas e arroz com amêndoas, nozes e amendoim (R$ 85,00). O joelho de porco à pururuca (R$ 52,00) mantém a tradição do menu e é cozido em infusão de ervas finas e frito a 250 graus. É servido com chucrute e repolho-roxo com passas e batatas saborizadas. A panqueca recheada de banana flambada é caramelizada na frente do cliente (R$ 18,00). Para acompanhamento, a casa fabrica a própria cerveja em lotes de 30 litros, nos tipos pilsen, stout, irish red ale, IPA e weiss (R$ 18,00, 600 mililitros). Rua João Leopoldo Lied, 975, Planalto, Gramado, ☎ (54) 3286-1861 (60 lugares). 12h/15h e 19h30/22h30 (sex. e sáb. jantar até 23h; dom. jantar até 22h). Aberto em 1985. $$$

Höppner

Junto ao Hotel Rita Höppner e ao Mini Mundo, a casa tem opções de café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. No início do dia, oferece-se bufê ao custo de R$ 40,00. O serviço contempla quiches, bolo e cuca de chocolate, pão de calabresa, sucos, café e chocolate quente. A herança alemã é reforçada no fim de semana, com sequência ao custo de R$ 84,00 por pessoa, com direito a pães, salsicha, mostardas, creme de batata, salsicha weiss, frankfurter e bock, spätzle de queijo, chucrute, bolinho de batata, purê de maçã, carne ao molho de cerveja com batatas, purê de batata e legumes tostados. Em forma de rodízio, apresentam-se à mesa costela de porco, schnitzel ao molho de nata e ervas finas, pato ao molho de frutas vermelhas e joelho de porco. A torta floresta negra (R$ 25,00) adoça o menu. Trata-se de um bolo úmido de chocolate sem glúten, ao licor de cereja, com chantili sem lactose. Rua Pedro Candiago, 364, Planalto, Gramado, ☎ (54) 3286-7707 (100 lugares). 7h30/23h. Aberto em 2007. $$

Lindenhof

Os clientes podem degustar pratos que fazem o casamento da culinária alemã com a de outro país. Pagam-se R$ 37,00 pela comilança durante a semana e R$ 40,00 aos sábados e domingos. O bufê livre serve joelho de porco, costela defumada com chucrute, spätzle, cucas e salsichas. Na ilha de doces imperam receitas como pudim de leite, musse de chocolate, strudel e compotas de frutas artesanais O chope artesanal Traum acompanha as pedidas por R$ 10,00 (400 mililitros). Nas segundas e nas sextas à noite, há jantar temático alemão com direito a bandinha e jogos típicos. Avenida 15 de Novembro, 4001, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-4551 (350 lugares). 11h30/14h30 (seg., sex. e sáb. também jantar 19h30/23h30). Aberto em 2013. $$

Schnitzelstubb

Lançada com o nome de Strudelhause, a casa do chef alemão Norbert Schmitt tem nova denominação desde 2013, mas mantém receitas de sucesso. Um dos pratos mais consumidos é o rahmschnitzel (R$ 39,80). O filé suíno ou de frango à milanesa é encorpado com molho de nata e ganha a companhia de cenoura, brócolis, couve-flor e spätzle. Vale experimentar o schnitzel havaiano (R$ 49,80), elaborado com filé-mignon, frango ou carne suína, abacaxi, molho de nata e queijo gratinado. Ambos são servidos com cenoura, brócolis, couve-flor e spätzle. Se a ideia for petiscar, peça a salsicha bock (R$ 12,00 a unidade). Os amantes dos doces ficam felizes com o strudel de maçã com chantili caseiro ou sorvete (R$ 20,00). Rua Baden Powel, 246, centro, Canela, ☎ (54) 3282-9562 (44 lugares). 12h/15h e 20h/22h30 (dom. só almoço; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$.

Torquês

O destaque fica para a noite alemã, realizada de três a quatro vezes por semana, sempre a partir das 20 horas. Em torno de 130 receitas se dividem entre o bufê de pratos quentes com comidas alemãs e o de café colonial. Cada pessoa paga R$ 95,00 e tem direito às bebidas. A seleção de pratos inclui joelho de porco, costela de porco defumada, salsicha bock e chucrute. Estão incluídos ainda suco de uva e laranja, água, chás, chocolate quente e café com leite. Durante a refeição há apresentações de bandinha típica e danças folclóricas. Pago à parte, o chope Traum custa R$ 12,00. Rua Duque de Caxias, 116, centro, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-4544 (250 lugares). 20h/23h (sáb. e dom. almoço 11h30/14h45). Aberto em 2002. $$

Unser Haus

Decorado com objetos que falam sobre as origens alemãs, a casa tem menu baseado nas festas de kerb. A experiência consiste em um bufê com vinte pratos servidos sobre fogão a lenha. Por R$ 59,00 por pessoa, essa viagem gastronômica inclui receitas como o filé suíno na cerveja de trigo e strudel de ricota. À noite, há fondue com toque alemão (R$ 79,00 por pessoa). A sequência inicia-se com uma panelinha coberta por queijos emmental e gruyère. Para mergulhar no creme há pão colonial, salsicha bock, pera verde e vegetais. Depois chegam à mesa escalopes de picanha, filé-mignon, entrecôte, filé de frango e de suíno, que são grelhados em pedra vulcânica aquecida e servidas com quinze variações de molho. O final fica com a fondue de chocolate, frutas e waffle e cuca. Avenida 15 de Novembro, 809, centro, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-3737 (90 lugares). 19h/22h30 (sáb., dom. e feriados almoço 11h30/14h30; fecha seg. a qui.). Aberto em 2009. $$