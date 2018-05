Amigão Bar

Com quase quarenta anos de funcionamento, este botequim com mesas de plástico e clima informal tornou-se um clássico na cidade. Muito do sucesso tem justificativa na cozinha, de onde saem preparos como o joelho de porco defumado (R$ 77,50), o filé-mignon à parmigiana (R$ 79,00) e à feijoada (R$ 79,50, às sextas e aos sábados) – todos os pratos atendem de duas a três pessoas. Servidas aos montes, garrafas de cerveja Heineken e Original de 600 mililitros custam R$ 10,90 cada uma. 506 Sul, bloco B, loja 46, ☎ 3244-1109 (150 lugares). 11h/23h (sáb. até 17h; fecha dom.). Avenida Jequitibá, lote 885, loja 6 e 7, Águas Claras. ☎ 3546-8065 (120 lugares).16h/23h (sáb; 12h/23h; dom. e feriados 12h17h, fecha seg.) Aberto em 1980.

Bar do Junior

Muito conhecido na região, o bar ganhou fama pela variedade do menu, que vai de espetinhos a pratos de sotaque nordestino. Diariamente é servida uma receita diferente de arroz por R$ 16,90, caso do baião de dois, às segundas e quartas. Da churrasqueira montada na calçada saem dezesseis tipos de espetinhos (R$ 9,50 cada um). Entre os mais pedidos estão o de cupim e asa de frango, com vinagrete e farofa. Para beber, tem garrafas de 600 mililitros de Heineken por R$ 11,50 e Original por R$ 10,90 cada uma. QE 28, bloco B, lojas 3/7, Guará II, ☎ 3568-4978 (260 lugares). 17h/0h (fecha dom.). Aberto em 1992.

Beirute

Vestidos com smokings grená, os garçons deste representante da boemia brasiliense desfilam sorridentes por entre as mesas feitas de madeira de ipê e superfície de fórmica. Com destreza, eles carregam o famoso kibeirute (R$ 10,40), um quibe recheado de queijo e frito, servido com molho tártaro. Entre os pratos, o misto beira (R$ 54,50) traz porções de cafta e de calabresa com farofa de ovos e molho vinagrete. Na lista das bebidas, a caneca de 340 mililitros de chope Beira Puro Malte sai por R$ 8,50. 109 Sul, bloco A, lojas 2 a 4, 3244-1717 (300 lugares). 11h/2h (dom. a qua. até 1h); 107 Norte, bloco D, lojas 19 a 29, ☎ 3272-0123 (250 lugares). 11h/1h. Aberto em 1966.

Confraria Chico Mineiro

A boa cozinha e o clima familiar são os principais trunfos do bar, que durante o almoço serve pratos executivos (R$ 35,00; aos domingos, sobe para R$ 44,00) – o filé à oswaldo aranha marca presença às sextas e aos sábados. Voltada para a culinária brasileira, ganha ares de botequim à noite quando serve o trio mineiro (R$ 40,00), combinação de torresmo, linguiça de Formiga e mandioca frita. Para acompanhar, saem doses da cachaça de fabricação própria (R$ 8,00) e garrafas de 600 mililitros da cerveja Heineken (R$ 11,50). 104 Norte, bloco D, loja 38, ☎ 3963-1956 (260 lugares). 11h/0h (seg. só almoço até 15h30; sáb. até 17h). Aberto em 2010.

Kiosky da Rosa

Com mesas e cadeiras sob as árvores, este quiosque dirigido pela cearense Rosa de Oliveira tem na churrasqueira seu principal atrativo. De lá saem espetinhos guarnecidos de farofa e vinagrete, caso da linguiça de porco picante (R$ 21,00). A carne de sol (R$ 34,00), acompanhada de arroz, feijão-tropeiro, vinagrete e mandioca cozida, costuma satisfazer até duas pessoas. Para beber, há cervejas Heineken e Original em garrafa de 600 mililitros (R$ 10,90 cada uma). Quadra 1303, bloco B, quiosque s/nº, Cruzeiro Novo, ☎ 3361-3159 (500 lugares). 17h/23h (sáb. 11h/16h; fecha dom.). Aberto em 1983.

Libanus

As mesas azuis de plástico, marca registrada deste icônico bar, são ocupadas por uma clientela fiel. Recheado de queijo e acompanhado de molho tártaro, o quibe frito em forma de coração (R$ 16,90) faz sucesso entre famílias e grupos de jovens. Para beber, as sugestões recaem sobre as garrafas de 600 mililitros das cervejas Heineken (R$ 12,90) e Original (R$ 9,90), e os “cascos” de 550 mililitros da Stella Artois (R$ 8,90). 206 Sul, bloco C, loja 36, 3244-9795 (600 lugares). 11h/2h (dom. até 0h); Vitrinni Shopping ☎ 3382-0444 (400 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 1989.

Moisés

Aberto sem intervalo das 11h30 às 2h, este bar investe em um vasto menu para atender paladares variados. No almoço, a estrela é a picanha de sol (R$ 55,90, para duas pessoas), servida na chapa com mandioca frita, farofa e vinagrete. Quando a fome for menor, vale optar pelo jiló à milanesa (R$ 14,90 a porção) ou eleger um salgado, como a coxinha de carne (R$ 7,90). Ambas as sugestões vão bem com as cervejas de 600 mililitros Amstel ou Devassa Puro Malte (R$ 7,99 cada uma). 208 Sul, bloco C, loja 36, ☎ 3242-4686 (400 lugares). 11h30/2h (fecha seg.). Aberto em 2005.

Pardim

Vencedor do título de melhor boteco na última edição de VEJA COMER & BEBER, tem qualidade assegurada pela ativa participação do proprietário. O baiano Jarbas Pardim é quem zela pelo bufê de petiscos da casa (R$ 45,00 o quilo), servido às quintas e sextas, a partir do meio-dia. Por lá estão dispostos clássicos de botequim, como pescoço de peru, moela e dobradinha. Para acompanhar o sanduíche de pernil (R$ 13,00), há cervejas Original e Serramalte de 600 mililitros (R$ 10,80 cada uma). 405 Norte, bloco A, ☎ 3273-4041 (200 lugares). 12h/1h (seg. a qua. a partir das 16h). Aberto em 2012.

Paulicéia

Entre goles de cerveja (Original, R$ 10,00) e de caipirinha de limão (R$ 9,00), os clientes apreciam o tradicional corte de picanha da casa. Preparada na brasa (R$ 95,00 o quilo), a carne vai à mesa escoltada por pão e vinagrete. Montado diariamente, o bufê (R$ 49,50 o quilo) exibe receitas como a rabada com agrião, às quartas, a dobradinha, às quintas, e a feijoada, às sextas e aos sábados. Para petiscar, há linguiça de Formiga (R$ 25,00 a porção). 113 Sul, bloco A, loja 20, ☎ 3245-3031 (120 lugares). 16h/0h (sex. a partir das 11h; sáb. 11h/17h; fecha dom.). Aberto em 1966.

Piauí

O boteco é famoso pelas cervejas em conta e pelos espetinhos feitos na brasa. Popular entre os clientes, o espeto de frango com bacon (R$ 13,00) chega à mesa acompanhado de feijão-tropeiro, mandioca cozida e vinagrete. Para quem chega com muita fome, a sugestão é a carne de sol, servida na chapa com mandioca frita ou cozida (R$ 44,50 a porção). Com 600 mililitros, a Antarctica sai por R$ 8,50. 403 Sul, bloco B, loja 20, ☎ 3224-0706 (160 lugares). 7h/1h (qui. a sáb. até 2h). Aberto em 1985.