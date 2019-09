‘Ô… coitada!’: Gorete Milagres, a Filó, pede emprego pelo Instagram

View this post on Instagram

Esta é Rosecleds personagem do filme As Aparecidas, que está sendo filmado agora. Engordei 12 kg e me olhei no espelho com este penteado e figurino e achei que estou ótima pra ser uma mãe, ou uma solteirona ou até uma teúda mateúda, de uma novela de época ou não! Bora me dar trabalho, @redeglobo @recordtvoficial @rederecordoficial @sbtonline @sbt_novelas_cia e @montenegrotalentsoficial . Adoro fazer longas, séries mas estou louca por uma novela! Tanta celebridade fazendo novelas! Eu sou atriz gente! Me inspirei na Bette Davis ao fazer este post.