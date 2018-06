‘O Candidato Honesto 2’: trailer tem ‘dilmês’ e vice ‘vampiro’. Confira

O trailer de O Candidato Honesto 2, divulgado nesta sexta-feira, mostra que a sequência da comédia de Leandro Hassum vai atirar para todos os lados. O vídeo mostra o personagem João Ernesto em uma encarnação tupiniquim de Donald Trump, assustado por um “vice vampiro”, uma sátira a Michel Temer, e recebendo a faixa presidencial de Dilma Rousseff, em imitação de Mila Ribeiro, que saca até um “dilmês” na hora de passar o comando do país para o protagonista.

O longa contará como Ernesto, condenado por corrupção, passou uma temporada cumprindo pena na cadeia e voltou mudado, tanto em princípios como em aparência – Hassum, entre o primeiro filme, de 2014, e este, passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 60 quilos. Apesar da vontade de ser honesto, o candidato será implicado em novos escândalos.

Dirigida por Roberto Santucci, responsável pelo longa anterior e por franquias como Até que a Sorte Nos Separe e De Pernas pro Ar, a produção conta com Rosanne Mulholland, Maria Padilha, Paulinho Serra e Flávia Garrafa no elenco. A estreia do filme está prevista para 30 de agosto.