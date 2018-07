Novela ‘Jesus’ começa com Adão peladão, Big Bang e Maria em apuros

Um dos maiores pecados das novelas bíblicas da Record TV é o ritmo “programa do João Kleber”. A popular Dez Mandamentos sofreu ao ver sua trama ser arrastada e prolongada, recurso usado para segurar a audiência, mas que desrespeitava o próprio espectador. Jesus, o novo folhetim da emissora, parece que seguirá um caminho diferente, se o primeiro capítulo for a referência do que será feito ao longo dos muitos próximos episódios.

Os primeiros minutos da novela começam logo com intensas imagens da crucificação de Jesus, enquanto, ao fundo, uma voz narra versículos do livro bíblico de Isaías, que previa o assassinato escrito sete séculos antes da morte do messias cristão.

Em seguida, a mesma voz explica os motivos pelos quais os judeus esperam a chegada de um messias. O roteiro então volta ao início do mundo. “Haja luz”, diz o texto, seguido de imagens da explosão do Big Bang. Cenas com a formação da Terra culminam na criação de Adão e Eva. Peladões e de boa no paraíso, eles se deixam seduzir pela serpente. Neste momento, Satanás faz sua primeira quase aparição na trama, com uma mão aterrorizante atrás da árvore do fruto proibido.

"A desobediência trouxe o pecado que trouxe a morte e, o pior de tudo, os separou de Deus!" 💔 #NovelaJesus pic.twitter.com/qVZJtyYwHu — Novela Jesus (@NovelaJesus) July 24, 2018

A novela dá um salto no tempo, para o ano I antes de Cristo. O contexto social da época ganha espaço, com publicanos cobrando impostos abusivos e fariseus fazendo o mesmo, mas em nome de Deus, prometendo em troca a expiação dos pecados. O folhetim ainda se dá ao luxo de uma cena de luta entre judeus rebeldes e soldados romanos, reforçando a crise política da época.

A atriz Juliana Xavier como Maria de Nazaré na novela 'Jesus' da Record TV

O cenário violento é quebrado pela fofura do casal Maria e José. Jovens e apaixonados, os dois trocam juras de amor, pouco antes de Maria se ver encurralada por um soldado romano ferido que a assedia quando ela o ajuda. A moça de Nazaré ainda passa por outro perrengue, quando seus compatriotas ameaçam apedrejá-la – eles não gostam de saber que ela, como judia, ajudou o inimigo. Maria é inocentada, mas o dia continua agitado: na madrugada, a jovem recebe a visita do anjo Gabriel, que a avisa que ela foi escolhida para dar à luz o filho de Deus. Tenso…