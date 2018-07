Record: ‘Jesus’, a novela, vai mostrar crucificação no 1º capítulo

Se nas novelas Os Dez Mandamentos e Apocalipse a Record TV arrastou ao máximo a trama até chegar ao ápice – as terríveis pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho, de um lado, e do outro o arrebatamento, quando as almas boas são conduzidas ao céu – em Jesus, que começa na próxima terça-feira, dia 24, a ideia é causar impacto já de saída.

As primeiras cenas do folhetim mostrarão Jesus (Dudu Azevedo) a caminho da crucificação. Enquanto carrega a cruz, o Messias é açoitado e observado por personagens como Caifás, Maria Madalena, Pedro e Maria. A sequência o acompanha até o momento em que ele é pregado na cruz e a natureza reage, com terremotos e o obscurecimento do céu.

Após os momentos iniciais, a novela vai dar um salto no tempo para o passado, quando Maria e José ainda estão namorando. Outros personagens serão apresentados no episódio, que será finalizado com a aparição do anjo Gabriel para Maria. Os demais capítulos da semana continuarão de forma cronológica, seguindo as consequências da notícia de que Maria está grávida e a movimentação dos judeus contra o Império Romano.

A novela começa a partir das 20h45.