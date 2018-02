Apocalipse: arrebatamento bem feito, mas com Anticristo canastrão

A sequência do arrebatamento, quando parte da população desaparece da Terra, foi ao ar em Apocalipse nesta terça-feira. As cenas foram bem executadas pela Record e já começaram a dar o tom dramático que deve conduzir a trama até o final. É a partir do arrebatamento que o apocalipse de fato começa, com a ascensão do Anticristo (Sergio Marone), guerras, fome, doenças e desastres naturais.

A sequência, bem dirigida e editada, mostrou o desaparecimento repentino de diversas pessoas que levavam uma vida comum e encaravam um dia normal. Pilotos de avião somem no meio do voo, pacientes de um hospital desaparecem de suas camas, bebês não são mais vistos na maternidade, motoristas no meio do trânsito não são mais encontrados. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é o momento em que Jesus leva as pessoas que serão salvas a Nova Jerusalém e deixa na Terra aquelas que não o aceitaram como salvador.

“Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor…” #Arrebatamento #Apocalipse56 pic.twitter.com/8QqcLjezCU — Apocalipse (@ApocalipseRec) February 6, 2018

Nas cenas, as pessoas viravam borrões e rapidamente desapareciam, não deixando nenhum rastro para trás – ao contrário do que foi visto em algumas produções que tratavam do apocalipse, como a série de filmes iniciada por Deixados para Trás (2000), ou seu remake, O Apocalipse (2014), não sobraram nem as roupas dos desaparecidos para contar história.

Com o sumiço das pessoas, o mundo fica caótico: acidentes por todos os lados, pais desesperados com o desaparecimento de seus filhos, famílias procurando os entes queridos, a polícia sem saber o que fazer e a imprensa reportando intensamente, mesmo sem entender direito o que aconteceu.

O único ponto negativo do capítulo foi, mesmo, a aparição do Anticristo. Em uma atuação exagerada de Sergio Marone, que carregou na voz rouca e no sorriso irônico, o personagem que vai tocar o terror nos próximos episódios olha para a câmera e diz: “Let’s begin (vamos começar). Agora, sim, chegou a minha hora”. Dava para a novela ter passado sem essa.