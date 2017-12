Nova trilogia de ‘Star Wars’ não terá heróis icônicos da saga

O diretor Rian Johnson, que está prestes a lançar Star Wars: Os Últimos Jedi, deu poucos, mas importantes detalhes sobre a nova trilogia da franquia que a Disney encomendou a ele. Para começar, as novas histórias não terão nada a ver com a família Skywalker ou qualquer um dos personagens da saga original. Nem estará conectado cronologicamente ao Episódio 9, que será dirigido por J. J. Abrams e lançado em 2019.

O cineasta conversou com o site Screen Rant e avisou que seu projeto ainda se encontra na fase embrionária. “Ele (Abrams) fará o próximo episódio desta trilogia, então eu vou apresentar uma trilogia completamente nova, que não estará conectada a esta em nada”.

A proposta de uma história no mesmo universo de Star Wars, mas sem os mesmos heróis indica uma abertura do estúdio a produções mais autorais, com cada diretor seguindo um gênero diferente (ainda que em um espaço com sabres de luz e o poder da Força), dependendo da história.

Enquanto isso, no ano que vem estreia Solo: a Star Wars Story, sobre um jovem Han Solo, e estão nos planos um filme centrado no mestre jedi Obi-Wan Kenobi, provavelmente, situado cronologicamente entre Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005) e Guerra nas Estrelas (1977). Os desenhos animados também apresentaram às novas gerações heróis que ainda podem render bastante em filmes com atores.