Uramaki Inka Spicy Tuna: entrada do jantar no Nou Nikkei Cuisine durante o Menu Comer & Beber em Curitiba

O jantar no Nou Nikkei Cuisine tem como prato principal o mignon salteado

Arroz chaufa com peixe branco é o prato principal do menu de almoço no Nou Nikkei Cuisine

Míni Viciado ao Chocolate: sobremesa do jantar no Nou Nikkei Cuisine durante o Menu Veja Comer & Beber em Curitiba

O Nou Nikkei Cuisine está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Nou Nikkei Cuisine, entre os dias 1° e 30 de setembro, no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Batera de salmão (quatro unidades): arroz japonês com tartar de salmão, queijo cremoso e cebolinha. Finalizado com flor de sal.

: Batera de salmão (quatro unidades): arroz japonês com tartar de salmão, queijo cremoso e cebolinha. Finalizado com flor de sal. Prato principal : Arroz chaufa com peixe branco: arroz salteado na wok com ovo, cebolinha, moyashi (broto de feijão), gergelim e shoyu,

servido com peixe branco grelhado.

: Arroz chaufa com peixe branco: arroz salteado na wok com ovo, cebolinha, moyashi (broto de feijão), gergelim e shoyu, servido com peixe branco grelhado. Sobremesa: Tradicional manjar peruano finalizado com merengue flameado. Acompanhado de frutas vermelhas.

Jantar

Entrada : Uramaki Inka Spicy Tuna (cinco unidades): recheado com tartar de atum spicy, finalizado com quinoa crocante.

: Uramaki Inka Spicy Tuna (cinco unidades): recheado com tartar de atum spicy, finalizado com quinoa crocante. Prato principal : Mignon salteado: cubos de filé-mignon salteados na wok com pimentão, cebola, tomate-cereja e finalizado ao molho nikkei. Acompanhado de batata rústica e arroz branco.

: Mignon salteado: cubos de filé-mignon salteados na wok com pimentão, cebola, tomate-cereja e finalizado ao molho nikkei. Acompanhado de batata rústica e arroz branco. Sobremesa: Míni Viciado ao Chocolate: tembloroso com recheio trufado, quinoa crocante achocolatada, molho de baunilha e sorvete.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão.

Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Nou Nikkei Cuisine. Rua Fernando Simas, 333, Bigorrilho, 3538-6956. Ter. a qui. 19h/23h30. Sex. e sáb. 12h/15h e 19h/0h0. Dom. 12h/15h.